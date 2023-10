https://fr.sputniknews.africa/20231031/ces-pays-africains-dans-le-top-des-meilleures-destinations-a-visiter-en-2024-selon-lonely-planet-1063213703.html

Ces pays africains dans le top des meilleures destinations à visiter en 2024, selon Lonely Planet

Ces pays africains dans le top des meilleures destinations à visiter en 2024, selon Lonely Planet

Le Maroc, le Bénin, la Tanzanie, le Kenya, l’Égypte et l’Algérie apparaissent dans le top 50 des meilleurs endroits à visiter en 2024, dressé par le guide du... 31.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-31T09:02+0100

2023-10-31T09:02+0100

2023-10-31T09:12+0100

international

afrique

classement

destination

maroc

bénin

algérie

egypte

tanzanie

kenya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1f/1063212987_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_3cc96e7022aad4349f6ce9e7b805c73c.jpg

Six pays du continent africain s’illustrent dans le palmarès des destinations tendance pour l’année 2024 du guide australien du voyage Lonely Planet, publié fin octobre.Ce classement "Best in Travel 2024" comprend plusieurs catégories, notamment les meilleurs pays, régions, villes, ainsi que les meilleurs rapports qualité-prix et destinations durables. Soit un total de 50 lieux à travers le monde qui proposent des expériences exceptionnelles à découvrir l’année prochaine.Ainsi, dans la liste des meilleurs pays, le Maroc se classe le troisième dans le top 10, devancé par l’Inde et la Mongolie.En outre, le Bénin se retrouve dans cette catégorie à la cinquième place.Dans la catégorie des meilleures régions, c’est la Côte swahilie en Tanzanie qui occupe la 7e position dans le top 10.Quant aux 10 villes du monde à visiter, l’Afrique est représentée par la capitale kenyane, Nairobi, qui se classe première.Pour les destinations durables, ce sont les Écolodges d’Afrique du Sud qui placent le pays à la 10e position:Enfin, deux autres pays du continent africain sont représentés dans une autre catégorie du classement, celle du meilleur rapport qualité-prix. L’Égypte occupe la 6e position.Enfin, l’Algérie se classe 8e dans cette catégorie:

afrique

maroc

bénin

algérie

egypte

tanzanie

kenya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, classement, destination, maroc, bénin, algérie, egypte, tanzanie, kenya, voyages