Cette ville maghrébine parmi les 10 destinations les plus abordables pour voyager en 2024

Cette ville maghrébine parmi les 10 destinations les plus abordables pour voyager en 2024

La capitale algérienne figure parmi les dix villes désignées comme les destinations les plus avantageuses pour les voyageurs en 2024, selon le comparateur de... 20.10.2023

Le comparateur de vols Skyscanner a dressé une liste des meilleures destinations pour qui les vols sont les plus abordables pour 2024.Le coût est souvent un facteur clé lorsqu'il s'agit de réserver des vacances, c'est pourquoi une tendance de 2024 verra les touristes rechercher les destinations offrant les plus grandes économies.L’étude, réalisée par la source, prévoit une baisse des prix des billets de voyage l’année prochaine.Ce classement est dirigé par la ville portugaise de Faro, dont les prix des billets sont en baisse de 24%. Tandis que la deuxième place est occupée par la ville algérienne d’Alger. La réduction des tarifs de voyage pour cette dernière représente 23%.Quant à la troisième position, elle est occupée par la ville française de Nice avec une baisse de 19%.La quatrième et la cinquième position sont complétées respectivement par les localités turques de Dalaman (13%) et d’Antalya (12%).Parmi cinq autres destinations du top 10 figurent Zurich (11%), Boston (10%), Los Angeles (10%), Frankfurt (9%) et New York (9%).Cette liste a été réalisée par le comparateur de vols Skyscanner qui se basait sur ses données récoltées pendant l’année 2023. Les résultats de l’analyse ont alors été projetés sur la situation de l’année prochaine.

