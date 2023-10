https://fr.sputniknews.africa/20231003/cette-ville-maghrebine-dans-le-top-3-des-destinations-les-plus-abordables-1062515043.html

Cette ville maghrébine dans le top 3 des destinations les plus abordables

Tanger au Maroc figure parmi les dix villes de voyage pour les touristes au budget serré, selon un classement d'une plateforme consacrée au tourisme. 03.10.2023, Sputnik Afrique

La plateforme The Travel, dédiée à la fourniture de conseils et d’orientations touristiques, a dressé une liste des "10 plus belles villes qui invitent les voyageurs à reconsidérer leur budget pour se permettre cette expérience".Si Quito, la capitale de l’Équateur, arrive en tête, Tanger se hisse à la deuxième place du classement.Selon The Travel, la ville marocaine offre des solutions d’hébergement abordables, une cuisine locale authentique et des moyens de transport pratiques, notant qu’il s’agit d’une ville vaste qui permet aux voyageurs de découvrir une atmosphère authentique et paisible.Marshan et la médina sont les meilleurs quartiers pour séjourner.Ksamil, un village balnéaire dans le sud de l’Albanie, complète le top 3.

