https://fr.sputniknews.africa/20231027/air-algerie-annonce-de-nouveaux-tarifs-des-vols-aeriens-pour-la-russie-1063122736.html

Air Algérie annonce de nouveaux tarifs des vols aériens pour la Russie

Air Algérie annonce de nouveaux tarifs des vols aériens pour la Russie

La compagnie aérienne Air Algérie, qui a récemment ouvert la liaison vers Saint-Pétersbourg, propose désormais de découvrir cette destination grâce à des prix... 27.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-27T16:47+0200

2023-10-27T16:47+0200

2023-10-27T16:47+0200

international

maghreb

algérie

air algérie

russie

billet

tarifs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/0c/1062059087_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_48c8934138c382b50870c2bfbd844640.jpg

Alors que les vols à destination de la Russie comptent parmi les nouveautés de cette année, Air Algérie a décidé d’en faire une promotion grâce à des tarifs réduits, rapportent les médias.La liaison reliant Alger à Saint-Pétersbourg a été ouverte en juillet et les billets dans le sens Algérie-Russie sont commercialisés au prix de 59.564 dinars algériens (environ 413 euros), pour un aller-retour TTC.Le voyage en aller-retour dans le sens inverse (à partir de Saint-Pétersbourg) coûtera 524 euros.Cependant, Air Algérie a affiché sur son site que les vols de la compagnie programmés pour le prochain mois de novembre seront vendus à des tarifs plus avantageux, notamment au prix de 52.752 dinars algériens (environ 365 euros).Le transporteur aérien national assure en autre des liaisons entre la Russie et la France en transitant via Alger.Les liaisons Algérie-Russie s’étendentL’intention d’augmenter le nombre de vols directs entre la Russie et l’Algérie a été révélée dans la Déclaration sur le partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, publié sur le site du Kremlin à la mi-juin.D’une seule liaison aérienne directe existant déjà entre Moscou et Alger à hauteur de trois vols par semaine se sont ajoutés, fin juillet, les vols directs entre Alger et Saint-Pétersbourg à raison de trois fois par semaine.

maghreb

algérie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, maghreb, algérie, air algérie, russie, billet, tarifs