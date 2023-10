https://fr.sputniknews.africa/20231025/voici-ce-qui-va-changer-pour-les-passagers-dair-algerie-1063074360.html

Voici ce qui va changer pour les passagers d'Air Algérie

Encore du nouveau chez Air Algérie. Après avoir diversifié certaines de ses lignes, en particulier à destination de la Russie, la compagnie aérienne revoit désormais sa franchise bagages, explique la société dans un communiqué.À partir du 29 octobre, la compagnie migrera ainsi du concept de bagage en soute au poids vers celui de bagage en pièces. Le client pourra désormais enregistrer gratuitement une ou plusieurs valises (pièce) n’excédant pas 23 kg selon sa classe de service (Economique, Affaires, Première). Jusqu’ici, Air Algérie fonctionnait encore avec une franchise par kilogramme.Si le bagage dépasse 23 kg, un excédent pourra être payé, différent selon la destination. L’ajout d’autres bagages n’est donc plus gratuit, ce qui faisait jusqu’alors la spécificité de la compagnie. Ce changement s’explique par le coût engendré par l’afflux de valises, qui pèse sur le kérosène ou sur les opérations lors des escales, explique à Visas & Voyages Fouad Faïdi, directeur Revenu management chez Air Algérie.Certains clients gagnantsCette nouvelle politique permet à Air Algérie de s’aligner sur les standards internationaux, mais devrait aussi lui donner une marge de manœuvre sur les prix de certains billets. Les voyages sans bagages ou à prix réduits pourraient devenir plus compétitifs, calcule Fouad Faïdi pour Visas & Voyages.Air Algérie s’était fait remarquer fin août, en effectuant son plus long vol en Afrique. Un Airbus A330 avait ainsi relié Alger à Johannesburg, en évitant l’espace aérien du Niger. Une liaison de près de 9 heures, salué par un "water salute" sur le tarmac sud-africain.

