Air Algérie programme de nouveaux vols vers ces destinations

Air Algérie programme de nouveaux vols vers ces destinations

Suite à une demande croissante ces derniers temps, Air Algérie a lancé des vols supplémentaires vers les wilayas du Sud du pays et envisage d’employer de plus... 13.09.2023, Sputnik Afrique

afrique

maghreb

algérie

air algérie

avion

vol

augmentation

La compagnie Air Algérie a augmenté le nombre de ses vols en provenance et à destination des aéroports du Sud de l’Algérie, a annoncé le 12 septembre à l’APS le porte-parole du transporteur.Une mesure prise suite à une "forte demande" constatée ces derniers jours, selon Amine Andaloussi.Le responsable a expliqué que "nombre de passagers munis de billets ouverts sur les lignes du Sud de l’Algérie ont formulé le souhait de prendre l’avion en cette période de rentrée sociale".De grands aéronefs mobilisésDe plus, selon lui, la compagnie a recruté des avions de type Boeing 737 NG, avec une capacité allant jusqu’à 150 passagers, et ce pour les résidents des wilayas du Sud.D’après le responsable d’Air Algérie cité par l’APS, beaucoup de passagers se sont inscrits ces derniers jours sur les listes d’attente pour bénéficier d’une place.

