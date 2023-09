https://fr.sputniknews.africa/20230908/les-touristes-algeriens-choisissent-en-premier-lieu-cette-destination-pour-passer-leurs-vacances-1061977760.html

Les touristes algériens choisissent en premier lieu cette destination pour passer leurs vacances

Changer un peu d’air sans se déplacer trop loin de son pays natal. Cette année, les Algériens ont fait de la Tunisie leur première destination de voyages. Ils... 08.09.2023, Sputnik Afrique

En 2023, la Tunisie s’est avérée être la destination la plus prisée parmi les Algériens.Rien que durant cette année, plus de deux millions d’Algériens se sont rendus dans ce pays, selon les chiffres proposés par le quotidien El Watan.Ils ont franchi la frontière tunisienne principalement en voitures, le pic de 12.000 véhicules ayant été enregistré au mois d’août, a précisé le ministre tunisien du Tourisme.D’autres destinations qui captivent les AlgériensCe, alors que la Tunisie a constaté une année particulièrement riche en afflux de touristes. Les autorités ont constaté une nette augmentation du nombre de voyageurs, à savoir de 70%, de janvier à juillet, par rapport à la même période en 2022.Outre la Tunisie, les voyageurs algériens ont porté leur intérêt sur l’Égypte. Selon un représentant de l’agence Cherchell Travel contacté par la télévision algérienne Ennahar TV, la ville égyptienne de Charm el-Cheikh attire de plus en plus de touristes algériens, notamment grâce à sa promotion sur les réseaux sociaux.

