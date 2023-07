https://fr.sputniknews.africa/20230705/voici-les-destinations-touristiques-les-plus-prisees-par-les-algeriens-1060351799.html

Voici les destinations touristiques les plus prisées par les Algériens

La Tunisie reste la destination la plus demandée par les clients algériens en cette saison estivale, selon une agence de tourisme. Cependant, l’Égypte lui fait... 05.07.2023, Sputnik Afrique

algérie

tunisie

égypte

charm el-cheikh

tourisme

La saison estivale battant son plein, les agences de tourisme sont déjà en mesure de désigner les destinations les plus recherchées par les touristes algériens.En 2023, ceux-ci privilégient la Tunisie, la destination la plus demandée, mais aussi l’Égypte qui la concurrence, selon un représentant de l’agence Cherchell Travel questionné par la télévision algérienne Ennahar TV.Selon ce dernier, la ville égyptienne de Charm el-Cheikh attire de plus en plus de touristes algériens, notamment grâce à sa promotion sur les réseaux sociaux.Une semaine en Tunisie coûtera ainsi à partir de 37.000 dinars par personne (273 dollars). En ce qui concerne la Turquie, plus précisément Istanbul, le prix s’élève à 170.000 dinars (1.250 dollars).Pour se rendre à Charm el-Cheïkh, il faudra débourser 230.000 dinars (1.690 dollars) et à Antalya en Turquie, 260.000 dinars (1.900 dollars).Le responsable a cependant signalé qu’après la crise du Covid-19, les Algériens avaient tourné leur regard vers des destinations locales.L’Algérie ouvre les portes aux touristes étrangersEntre-temps, l’Algérie, longtemps considérée comme l’une des destinations les plus difficiles d’accès aux touristes étrangers en raison de sa politique des visas, compte désormais développer son tourisme à travers des mesures mises en place depuis fin 2022.Les touristes étrangers souhaitant effectuer des visites touristiques dans le Sud du pays, par le biais des agences de tourisme et de voyage nationales agréées, peuvent désormais obtenir un visa de régularisation à leur arrivée aux postes frontaliers, notamment dans les wilayas du Sud.

