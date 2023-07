Ces cinq plages sont les plus belles d’Afrique, selon un média béninois

https://fr.sputniknews.africa/20230702/ces-cinq-plages-sont-les-plus-belles-dafrique-selon-un-media-beninois--1060289741.html

L’eau d’un bleu translucide, sable blanc, vues imprenables… Le média La Nouvelle Tribune a dressé un classement des plus belles plages d’Afrique pour faire... 02.07.2023, Sputnik Afrique

Cinq plages africaines ont été classées dans le top 5 des meilleurs du continent par le journal béninois La Nouvelle Tribune.Ainsi, la plage kényane de Diani a été positionnée à la première place. Elle se situe sur les côtes de l’océan Indien et est célèbre pour son sable blanc, la couleur de ses eaux turquoise et ses récifs coralliens.La deuxième position est occupée par la plage de Nungwi en Tanzanie.D’après le média, ce littoral est l’un des plus beaux de Zanzibar. Il dispose d’une eau cristalline propice à la plongée.Le top 3 est clôturé par la plage pittoresque Camp’s Bay qui se situe en Afrique du Sud.Elle permet de profiter de la vue sur la majestueuse Montagne de la Table.Ensuite, la plage de Sidi Bou Said, en Tunisie, se classe quatrième.Elle est connue pour sa vue inoubliable sur un village avec des maisons blanches aux portes bleues, une eau claire et une atmosphère méditerranéenne.Enfin, le littoral Anse Source d’Argent, sur l’île de La Digue, aux Seychelles, arrive à la cinquième place.Comme l’a noté La Nouvelle Tribune, il s’agit de l’une des plages les plus photographiées du monde. Elle est constellée de formations rocheuses granitiques et son sable blanc associé à l’eau turquoise attire les amateurs de stations balnéaires.

