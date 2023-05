https://fr.sputniknews.africa/20230529/voici-les-meilleures-destinations-touristiques-en-afrique-pour-lete-2023-1059574080.html

Voici les meilleures destinations touristiques en Afrique pour l’été 2023

Voici les meilleures destinations touristiques en Afrique pour l’été 2023

L’archipel tanzanien de Zanzibar avec ses 75 îles et une histoire inoubliable représente la meilleure destination touristique estivale d’Afrique, qui devance d’autres lieux célèbres du continent, affirme le magazine The Travel. Selon ce même document, depuis des siècles, Zanzibar est l’une des plus belles destinations estivales d’Afrique.D’autres destinations africaines fascinantesSelon The Travel, d’autres destinations fascinantes offrent aussi une variété d’expériences alliant tranquillité, aventure et beauté naturelle.Le deuxième site touristique le plus prisé est le lac Malawi qui est l’un des lacs les plus profonds du monde.La ville rouge de Marrakech, première plus grande ville du Maroc avec des maisons traditionnelles en argile rouge complète le podium des plus beaux endroits à visiter en Afrique pendant l’été.Ensuite suivent respectivement:Coïncidence? Non pas du toutLes Tanzaniens, en particulier les dirigeants et les hommes d’affaires employés dans l’industrie du tourisme à Zanzibar, ont exprimé leur joie après cette reconnaissance de The Travel.Pour sa part Simai Mohammed Said, ministre du Tourisme et du patrimoine cela n’est pas un hasard.

