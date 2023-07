https://fr.sputniknews.africa/20230705/la-compagnie-tunisair-augmente-ses-vols-pour-lete-1060340522.html

La compagnie Tunisair augmente ses vols pour l'été

Promouvoir le tourisme interne et répondre à la demande des Tunisiens vivant à l'étranger. Le nombre de vols de la compagnie nationale Tunisair devra augmenter... 05.07.2023

La compagnie nationale tunisienne Tunisair prévoit une progression de 17% de des vols pour l'été 2023, soit pas moins de 330.000 sièges de plus par rapport à la saison dernière, a indiqué mardi le ministère tunisien du Transport.La compagnie aérienne tunisienne a programmé 14.238 vols, avec 2.240.000 sièges au total durant la période estivale actuelle. Tunisair a déjà entamé le processus de vente des billets au profit des Tunisiens résidents à l'étranger depuis le mois de décembre 2022, est-il précisé dans un communiqué du ministère du Transport. Et d'ajouter que la compagnie a proposé cette saison, pour promouvoir le tourisme tunisien en partenariat avec les agences de voyages, des sièges à tarif réduit, incluant le billet d'avion et l'hôtel.

