Une liaison aérienne directe reliera l’Algérie à l’une des plus grandes villes russes

Le 27 juillet débutent les vols directs entre Saint-Pétersbourg et Alger, a annoncé le service de presse de la société opérateur de l’aéroport international Pulkovo.Le service de presse a signalé que l’aéroport d’Alger était une importante plate-forme de correspondance permettant aux passagers de poursuivre leur voyage vers plus de 75 destinations en Europe, Asie, Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.Moscou et Alger déjà reliésL’intention d’augmenter le nombre de vols directs entre la Russie et l’Algérie a été révélée dans la Déclaration sur le partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, publié sur le site du Kremlin à la mi-juin. Une liaison aérienne directe existe déjà entre Moscou et Alger à hauteur de trois vols par semaine.Air Algérie est une compagnie créée en 1947. Elle assure des vols vers 28 pays et dessert 32 destinations sur le territoire national.

