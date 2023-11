https://fr.sputniknews.africa/20231106/ce-secteur-va-rapporter-168-milliards-de-dollars-au-pib-du-continent-africain-1063372419.html

Ce secteur va rapporter 168 milliards de dollars au PIB du continent africain

Ce secteur va rapporter 168 milliards de dollars au PIB du continent africain

Le tourisme peut créer plus de 18 millions d'emplois en Afrique et rapporter 168 milliards de dollars au PIB du continent au cours de la prochaine décennie

Au cours des dix prochaines années, la filière touristique devrait croître de 5,1% par an, soit deux fois plus vite que l’économie africaine dans son ensemble, stipule un rapport réalisé par le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC).Grâce à cette croissance, l’industrie touristique va ajouter 168 milliards de dollars au PIB du continent et générer des emplois pour plus de 18 millions de personnes, selon le rapport de WTTC cité par l’agence Ecofin.Pour rappel, en 2019, l’Afrique a accueilli 84 millions de visiteurs. Cela lui a rapporté 186 milliards de dollars, soit 7% du PIB continental. À l’époque, l’industrie employait 25 millions de personnes contre 12,3 millions en 2000, première année de la pandémie de Covid, indique WTTC.La croissance du tourisme pourrait même être plus forte si les pays africains améliorent les infrastructures du transport aérien, simplifient l’obtention de visas et renforcent le marketing, selon le Conseil.Un continent qui s’ouvrePlusieurs pays africains ont déjà décidé d’ouvrir leurs frontières à leurs voisins en supprimant les visas pour les Africains. Le magazine Business Insider Africa note que 48 pays de 52 pays africains permettent aux étrangers de se rendre sans visa dans au moins un autre pays du continent.Cinq États, à savoir le Bénin, la Gambie, le Kenya, le Rwanda et les Seychelles ont d’ores et déjà exempté de visa tous les ressortissants africains.En plus de booster le secteur touristique, ce choix contribue à un sentiment d’unité, aux échanges culturels et à la coopération régionale.

