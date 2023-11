https://fr.sputniknews.africa/20231105/les-africains-peuvent-se-rendre-dans-ces-pays-sans-visa-1063351556.html

Les Africains peuvent se rendre dans ces pays sans visa

05.11.2023

Après l’annulation par le Kenya et le Rwanda de l’obligation de visas pour les Africains, le continent compte cinq pays qui offrent cette possibilité, les trois autres étant le Bénin, la Gambie et les Seychelles.En raison de leur dépendance au tourisme, les Seychelles se sont proclamés en 2018 la seule nation, où les voyages sans visa étaient ouverts à tous les Africains. Cela en fait le premier pays africain à avoir des voyages sans visa. Cependant, les Seychelles ont récemment annulé les privilèges de visa accordés au Nigeria.De son côté, la Gambie, en 2019, a informé toutes les missions diplomatiques et organisations internationales à Banjul qu’elle était désormais une "zone sans visa pour tous les vols charters et réguliers". Les nations du Commonwealth, les nations de l'Union européenne (UE), l'Afrique, les États baltes et les Belges munis de leur carte d'identité sont couverts par la nouvelle réglementation sur les visas.La même année, le Président du Bénin, Patrice Talon, a déclaré que son administration supprimerait les restrictions de visa pour les Africains entrant dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement béninois s'est inspiré de l'ouverture du Rwanda qui, ironiquement, n'a annoncé la suppression des visas pour les Africains qu'en 2023.Concernant le Kenya, c'est en octobre dernier que le Président William Ruto avait annoncé son intention de supprimer les restrictions de visa pour tous les voyageurs africains d'ici la fin de l'année afin de stimuler le commerce et de renforcer les liens économiques avec d'autres pays africains. Le 2 novembre, le Rwanda annonçait à son tour son intention d'autoriser l'entrée sans visa des autres États africains. Le Président a fait remarquer que tout Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite et qu'il ne paiera rien pour entrer dans ce géant du tourisme d'Afrique de l'Est. L'unité africaine, mais pas que...Selon le site africain Business Insider Africa, la suppression des visas entre les États africains ne favorise pas seulement un sentiment d'unité, elle est également très prometteuse en termes de croissance économique, d'échanges culturels et de renforcement de la coopération régionale.Les décisions de plusieurs nations africaines d'ouvrir leurs frontières à leurs concitoyens africains reflètent un changement décisif dans l'approche du continent en matière d'interconnectivité, souligne le média. Elles marquent une étape progressive vers la construction d'une Afrique unifiée, transcendant les limites imposées par les frontières historiques.À l’heure actuelle, 48 des 52 pays africains accordent une exemption de visa aux citoyens d'au moins un autre pays africain, rappelle Business Insider Africa.

