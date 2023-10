https://fr.sputniknews.africa/20231029/les-africains-nauront-plus-besoin-de-visa-pour-entrer-dans-ce-pays-1063182599.html

Les Africains n'auront plus besoin de visa pour entrer dans ce pays

Les Africains n'auront plus besoin de visa pour entrer dans ce pays

Le Président kenyan souhaite le développement des échanges entre Africains. C'est dans cette logique qu'il a annoncé l'intention d'annuler toute obligation de... 29.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-29T21:54+0100

2023-10-29T21:54+0100

2023-10-29T21:54+0100

afrique subsaharienne

kenya

visas

william ruto

république du congo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/07/1059776975_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_ef45b7cb56df68c5ea145ba16da146b3.jpg

Afin d'accroître les échanges commerciaux et de favoriser des liens économiques plus étroits avec les autres nations africaines, l'obligation de visa kenyan pour tous les visiteurs africains sera supprimée d'ici la fin de 2023, a déclaré le Président du pays, lors de son discours d'ouverture du Sommet des Trois Bassins forestiers à Brazzaville, au Congo.Une procédure en coursLe 21 octobre, la présidence kenyane a annoncé avoir supprimé l'obligation de visa pour les citoyens angolais.Au début du mois de février, le Kenya et l'Érythrée avaient conclu un accord visant à supprimer définitivement l'obligation de visa pour leurs citoyens. En juillet, le Kenya avait étendu ce privilège aux ressortissants des Comores et du Sénégal, leur permettant d'entrer dans le pays sans visa. En août, l'Indonésie a rejoint la liste, devenant le troisième pays en l'espace d'un mois à bénéficier d'un accès sans visa au Kenya.Promouvoir le commerce intra-africainLe Président William Ruto a également souligné l'importance de remédier aux faibles niveaux actuels du commerce intra-africain et a présenté une proposition visant à réduire les droits de douane sur l'ensemble du continent afin d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Selon lui, il est temps de prendre conscience de l'importance du commerce entre les pays africains et de permettre aux biens, services, personnes et idées de circuler librement sur le continent. Le commerce entre les pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est a augmenté de manière significative grâce à ces initiatives, a noté M.Ruto dont les propos sont cités sur le site officiel de la présidence.L'importance des bassins forestiersLe dirigeant kenyan a également souligné l'importance de reconnaître les pays situés dans les bassins forestiers tropicaux et de les inciter à protéger leurs forêts, en insistant sur les avantages de telles actions pour la préservation du climat.Le bassin de l'Amazone en Amérique du Sud, le bassin du Congo en Afrique centrale et le bassin de Bornéo-Mékong en Asie du Sud-Est représentent ensemble 80% des forêts tropicales du monde et abritent environ deux tiers de sa biodiversité.Ces forêts pluviales sont cruciales non seulement pour leurs écosystèmes locaux, mais elles ont également un impact global en régulant le climat de la Terre et en soutenant la vie sur notre planète.Sommet des Trois Bassins forestiersCe sommet s'est déroulé du 26 au 28 octobre à Brazzaville. La vision centrale du Sommet pour la préservation et la restauration des trois poumons écologiques de la planète repose sur les objectifs suivants:·uivants: Promouvoir la coopération scientifique et technique, renforcer les capacités et accroître l'influence dans les forums multilatéraux en faveur de la défense de l'environnement;·uivants: Établir une gouvernance mondiale efficace pour gérer les défis environnementaux et climatiques à l'échelle planétaire;·lanétair Élaborer une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement visant à lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité.

afrique subsaharienne

kenya

république du congo

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, kenya, visas, william ruto, république du congo