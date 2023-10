https://fr.sputniknews.africa/20231028/les-ressortissants-de-ces-pays-africains-demandent-le-plus-de-visas-francais-1063144663.html

Les ressortissants de ces pays africains demandent le plus de visas français

L’Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Côte d’Ivoire figurent dans le top 10 des pays dont les ressortissants demandent le plus de visas français, apprend-on... 28.10.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie occupe la première place dans le top 10 des pays des ressortissants qui ont demandé le plus de visas français en 2022, a révélé le 25 octobre le site Visa Schengen Info qui a livré les données pour la période 2017-2022.Les Algériens ont déposé près de 240.000 demandes de visas pour la France et sont en tête de la liste pour la deuxième année consécutive.Leur voisin marocain arrive en deuxième position avec 161.045 demandes en 2022. Par rapport à 2021, le pays a gagné une place.Plus bas dans la liste, en 5e position, on trouve un autre pays maghrébin, la Tunisie. Quelque 115.114 Tunisiens ont fait les démarches pour obtenir un visa français en 2022, position stable par rapport à 2021.La Côte d’Ivoire clôt le top 10. Les ressortissants de ce pays ont fait près de 46.000 demandes de visas français. C’est la deuxième fois depuis 2017 que ce pays figure dans le classement, il y est entré en 2021 en 8e position.En plus des pays africains cités, l’Inde, l’Arabie Saoudite, la Turquie, le Royaume-Uni, la Russie et le Liban font également partie des dix pays qui comptent le plus de demandeurs de visas français.Un comparatif 2019 vs 2022: le niveau d’avant COVID n’est toujours pas atteintLe site a également pris le soin de comparer le nombre de demandes de visas en 2019, soit avant la mise en place des restrictions liées au Covid, et en 2022. Il ressort de cette analyse que le nombre de demandes de visas français a diminué dans tous les pays concernés. Ainsi, pour l’Algérie la baisse constitue 50%, pour le Maroc 58% et 33% pour la Tunisie.Les grands absents du classement 2022, les Chinois, ont enregistré une chute drastique de 96% de demandes de visas français pour la même période. Notons que la Chine dominait l’inventaire entre 2017 et 2019 avec un nombre de demandes qui pouvait dépasser 800.000 par an.

