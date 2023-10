https://fr.sputniknews.africa/20231020/ces-passeports-africains-sont-les-plus-puissants-du-continent-1062962038.html

Ces passeports africains sont les plus puissants du continent

Ces passeports africains sont les plus puissants du continent

Les ressortissants de l'île Maurice, des Seychelles et de l'Afrique du Sud sont les titulaires des passeports les plus puissants du continent africain, indique... 20.10.2023

L’île Maurice, les Seychelles et l’Afrique du Sud sont les pays africains aux passeports les plus influents sur le continent, ressort-il du classement établi par Henley&Partners, cabinet britannique de conseil en résidence et en citoyenneté.Sur l’échelle mondiale, l’île Maurice occupe la 35eplace, dépassant les Seychelles qui sont juste après à la 36e place. Le classement précise que les ressortissants de l’île Maurice peuvent accéder à 149 pays sans visa. De leur côté, les Seychellois n’ont pas besoin de visa pour 155 destinations. Mais le classement tient aussi compte du pourcentage du PIB mondial que chaque passeport offre à ses titulaires sans visa. Et l’île Maurice se hisse ainsi au sommet, puisque son passeport offre l’accès aux pays représentant 56,61% du PIB mondial, contre 55,03% pour les Seychelles.L’Afrique du Sud, troisième pays africain sur cette liste, arrive en 93e position. Le nombre de pays ouverts pour ses ressortissants s’élève à 107 et ces États représentent 16,37% du PIB mondial.Les citoyens égyptiens ne peuvent accéder qu’à 54 destinations (4,33% du PIB mondial) sans visa préalable. Le pays des pharaons occupe ainsi la 140e place mondiale. Le passeport algérien permet également de voyager dans 54 pays sans visa, mais le pays occupe la 161e position du classement car le PIB mondial de ces destinations constitue un peu plus de 3%. Les détenteurs de passeports nigérians n'ont accès sans visa, ou avec visa à l’entrée sur le territoire, que dans 44 pays (1,47% du PIB mondial).Quid de l’échelle mondiale?C’est le passeport de Singapour qui est le plus puissant au monde, il ouvre à ses titulaires l’accès à 193 pays, soit à 92,75% du PIB mondial.Il est suivi par Saint-Marin (172 pays, 0,002% du PIB mondial) et le Brunei (167 pays, 0,015% du PIB mondial).Quels pays sont les plus ouverts?Une autre donnée du même cabinet est axée cette fois-ci sur les pays les plus ouverts, qui permettent aux ressortissants de nombreux pays de venir sans visa. Onze pays se partagent la première place dans ce top, dont sept se trouvent sur le continent africain.Ce sont le Burundi, les îles du Cap-Vert, les Comores, Djibouti, la Guinée-Bissau, le Mozambique et le Rwanda. Tous ces pays accueillent les ressortissants de 197 États sans visa.

