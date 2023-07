https://fr.sputniknews.africa/20230724/voici-les-pays-africains-les-plus-ouverts-aux-voyageurs-etrangers-1060745876.html

Voici les pays africains les plus ouverts aux voyageurs étrangers

Voici les pays africains les plus ouverts aux voyageurs étrangers

Les sept pays les plus ouverts au monde se trouvent en Afrique, selon le classement The Henley Mobility Index 2023, publié par le cabinet Henley&Partners. Ces destinations sont le Burundi, les Comores, Djibouti, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Rwanda et les Seychelles qui se partagent tous la première place.Ces États africains autorisent aux ressortissants des 198 autres pays du monde d'entrer sur leur territoire sans visa.L'Afrique, un continent ouvertQui plus est, le top 20 comprend au total 12 pays africains ce qui rend ce continent le plus ouvert au monde.Les autres pays de la région classés dans le top 20 sont les îles du Cap-Vert, Madagascar, la Mauritanie, la Somalie et le Togo, avec des scores d'ouverture allant de 99,49% à 89,39%. Ouverts aux ressortissants de 197 pays, ils se partagent tous la 2e place mondiale.L'indice d'ouverture de Henley (HOI) est le classement des 199 pays ou territoires du monde en fonction du nombre de nationalités que chacun permet de traverser ses frontières sans visa préalable, fournissant des informations sur l'ouverture mondiale d'un pays et sa capacité à attirer des visiteurs internationaux pour le tourisme et le commerce.Une autre étude de l'indice Henley Passport Index (HPI) classe les passeports du monde en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs titulaires peuvent accéder sans visa préalable.

