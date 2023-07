https://fr.sputniknews.africa/20230718/le-passeport-de-ce-pays-devient-le-plus-puissant-du-monde-1060621401.html

Le passeport de ce pays devient le plus puissant du monde

Le passeport singapourien est désormais le plus puissant du monde, dépassant ainsi celui du Japon, selon les données du Henley Passport Index 2023. Celui des... 18.07.2023, Sputnik Afrique

Singapour est maintenant le pays au passeport le plus puissant du monde. Ses citoyens peuvent visiter sans visa 192 des 227 destinations possibles, selon le classement The Henley Passport Index 2023, publié par le cabinet Henley&Partners.Les passeports les plus puissants d'AfriqueLe passeport des Seychelles demeure le plus puissant sur le continent africain. Il occupe la 24e place mondiale, un bond de cinq places puisqu'il était 29e en début d'année. Les Seychellois peuvent ainsi visiter 155 pays sans devoir demander de visa.En deuxième position en Afrique vient le passeport de l'Île Maurice qui pointe au 29e rang mondial, avec également un bond de cinq places puisqu'il était 34e en début d'année. Les Mauriciens sont en mesure d’entrer dans 148 pays sans visa.Le troisième pays africain de cette liste se trouve à la 51e place. Il s’agit de l’Afrique du Sud, précédemment 53e. Les Sud-africains ont accès à 106 pays sans visa.Ces trois pays sont suivis respectivement par le Botswana, 58e. Lui aussi a gagné cinq places. Son passeport ouvre la porte de 89 contrées.Ensuite vient celui de la Namibie, qui est à la 62e place et donne libre accès à 81 États.La Côte d'Ivoire pointe à la 78e position, avec entrée libre dans 59 pays.Les pays africains aux passeports les moins puissants sont le Soudan (92e mondial), la Libye (95e) et la Somalie (99e).

