Téhéran et Alger s’engagent à supprimer les visas entre les deux pays

Avec leurs liens "à un haut niveau", l’Iran et l’Algérie ont convenu d’abolir les visas politiques et touristiques, a déclaré le ministre iranien des Affaires... 08.07.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie et l’Iran envisagent d’annuler les visas politiques entre les deux pays, a annoncé le ministre iranien suite à l’entretien avec son homologue algérien en visite à Téhéran, le 7 juillet.En outre, Téhéran a mis en valeur le maintien des relations bilatérales entre les deux pays "à un niveau élevé": "Il y a eu toujours de bonnes consultations au niveau des hauts responsables des deux pays que nous allons poursuivre".Les chefs des diplomaties des deux États ont également abordé le sujet des relations d’Israël avec l’Union africaine. Le ministre iranien a exprimé sa reconnaissance à Alger pour sa ferme position à l’encontre de l’accréditation d’Israël en tant que pays observateur chez cette organisation.Question israélienneAprès une rupture de presque 20 ans, en 2021 l’Israël avait pu restituer son statut d’observateur auprès de l’Union africaine sur décision de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’UA. Pourtant, ce choix a suscité des protestations au sein du bloc de la part de l’Algérie et de l’Afrique du Sud. La question sur la participation israélienne a été finalement suspendue en 2022, l’Algérie et de l’Afrique du Sud plaidant contre l’accréditation d’Israël en tant qu’observateur.C’est pour cette raison que la délégation israélienne a été expulsée de la cérémonie d’ouverture du sommet de l’Union africaine tenu du 18 au 19 février 2023 dans la capitale éthiopienne.

