https://fr.sputniknews.africa/20230222/vers-la-rupture-des-liens-entre-lunion-africaine-et-israel-1057993361.html

Vers la rupture des liens entre l’Union africaine et Israël?

Après l’expulsion de la délégation israélienne du récent sommet de l’Union africaine, celle-ci a réaffirmé son "plein soutien" à la Palestine dans une... 22.02.2023, Sputnik Afrique

L'Union africaine demande aux États membres de couper les liens commerciaux, scientifiques et culturels directs et indirects avec Israël jusqu'à ce qu’il cesse les pratiques "coloniales" contre la Palestine.Publiée à l'issue du 36e sommet de l’UA qui a eu lieu les 18 et 19 février à Addis Abeba, la déclaration a été partagée en ligne par la Banque africaine de développement.L’institution a aussi réitéré son "plein soutien au peuple palestinien dans sa lutte légitime" face à Israël. Elle appelle les pays membres à défendre la Palestine et "toutes les décisions en sa faveur lors des fora internationaux".La délégation israélienne expulséeCet appel intervient juste après l’expulsion de la délégation israélienne de la cérémonie d’ouverture du sommet dans la capitale éthiopienne. L’UA a expliqué cette décision par la suspension du statut d’observateur d'Israël auprès de l’organisation.L’État hébreu a obtenu le statut d’observateur en 2021 sur décision de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’UA. Mais cette décision a suscité des protestations au sein du bloc de la part de l’Algérie et de l’Afrique du Sud.La question sur la participation israélienne a été suspendue "jusqu’à ce que ce comité puisse délibérer", a déclaré M.Faki à la fin du sommet. Une raison pour laquelle les officiels israéliens n’avaient pas été invités à l’événement.

