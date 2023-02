https://fr.sputniknews.africa/20230216/le-mali-present-au-sommet-de-lua-malgre-sa-suspension-eviter-les-deux-poids-deux-mesures-1057938002.html

Le Mali présent au sommet de l’UA malgré sa suspension: "Éviter les deux poids deux mesures"

Le Mali présent au sommet de l’UA malgré sa suspension: "Éviter les deux poids deux mesures"

Le chef de la diplomatie malienne est arrivé à Addis-Abeba, où se tient le sommet de l’Union africaine. Il donne à Sputnik les raisons de sa présence bien que... 16.02.2023, Sputnik Afrique

Selon le ministre, cela importe "tant dans la lecture de la situation de nos pays que dans l'application des textes quand il y a des ruptures par rapport à l'ordre constitutionnel, qu'elles viennent des civils ou des militaires […]. Pour nous, la levée des mesures de suspension permet aussi d'accompagner les efforts qui sont en cours dans nos pays. C'est pour ceci que nous sommes là".Le sommet de l’UA se tient à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 15 au 20 février. Pas sûr qu’il sera question des préoccupations de Bamako, M.Diop souhaite un début de discussion avec le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine. Le Mali entend faire revoir sa suspension qui n'envoie pas le bon message.En effet, le Mali a été suspendu par l’UA le 1er juin 2021, suite au second coup d’État en neuf mois qui a vu l’accession au pouvoir du capitaine Assimi Goïta, Président de la transition malienne.Une démarche collective pour un retour à l’ordre constitutionnelPour le chef de la diplomatie malienne, il faut que les organisations régionales soient solidaires et qu’ils aient une meilleure lecture de la situation du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée.Selon M.Diop, les trois gouvernements ont pris des engagements par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Des lois constitutionnelles de transition ont été adoptées, des organes ont été mis en place. Mais aussi des mécanismes conjoints intégrant l'Union africaine, la Cédéao et les Nations unies qui permettent de suivre et d'évaluer le processus.

