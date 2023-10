https://fr.sputniknews.africa/20231010/les-algeriens-nont-plus-besoin-de-visa-pour-aller-dans-ce-pays-subsaharien-1062678380.html

Les Algériens n’ont plus besoin de visa pour aller dans ce pays

Les Algériens n'ont plus besoin de visa pour aller dans ce pays

Fin septembre, l'Angola a exempté de visa touristique les ressortissants de 98 pays, dont l'Algérie, en vertu d'un décret présidentiel, rapporte Algérie 360.

L’Angola a décidé d’introduire un nouveau régime sans visa pour les touristes de 98 pays dans le monde. Un décret présidentiel correspondant a été signé le 29 septembre 2023.Le jour même, il est entré en vigueur aussitôt après sa publication, permettant à ce pays d’Afrique australe de réanimer son secteur touristique et d’attirer des investisseurs étrangers.En Amérique, on trouve sur la liste les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Argentine, le Chili, le Panama, l’Uruguay et le Brésil.L’Algérie et 13 autres pays africainsLa mesure concerne 14 pays africains: la Tanzanie, l'Eswatini, le Maroc, le Lesotho, le Rwanda, le Zimbabwe, la Guinée équatoriale, le Botswana, Madagascar, le Malawi, Maurice, les Seychelles, le Cap-Vert et l'Algérie.Seuls cinq pays africains, à savoir les Seychelles, le Mozambique, le Rwanda, les Comores et Madagascar, offrent un accès sans visa ou des visas à l'arrivée aux citoyens de tous les pays africains.

