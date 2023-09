https://fr.sputniknews.africa/20230922/air-algerie-senvole-pour-deux-nouvelles-destinations-en-afrique-1062284614.html

Air Algérie s’envole pour deux nouvelles destinations en Afrique

La compagnie aérienne Air Algérie va effectuer des vols vers deux nouvelles destinations en Afrique: Addis-Abeba en Éthiopie et Douala au Cameroun. L’annonce a... 22.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-22T16:53+0200

2023-09-22T16:53+0200

2023-09-22T16:53+0200

Alger sera désormais relié à Addis-Abeba et à Douala depuis l’aéroport international Houari Boumédiène, rapporte le journal en ligne TSA.L’information a été dévoilée par le directeur général d’Air Algérie, Yassine Benslimane, au cours d’une cérémonie dans la capitale algérienne.Il a fait savoir qu’en application de la nouvelle stratégie d’Air Algérie, la compagnie allait relier pour la première fois Alger à l’Est de l’Afrique.23 vols par semaine en AfriquePlus particulièrement, Yassine Benslimane a informé de la mise en vente de billets pour les vols entre Alger et Addis-Abeba à un tarif de 91.000 dinars algériens (environ 660 dollars). La liaison sera assurée deux fois par semaine (lundi et vendredi).En outre, Air Algérie va voler trois fois par semaine (dimanche, lundi et jeudi) vers Douala au Cameroun pour 47.000 dinars (environ 340 dollars).Les avions d’Air Algérie desservent déjà le Burkina Faso (Ouagadougou), la Côte d’Ivoire (Abidjan), l’Égypte (Le Caire), le Mali (Bamako), le Maroc (Casablanca), la Mauritanie (Nouakchott), le Niger (Niamey), le Sénégal (Dakar) et la Tunisie (Tunis).

Actus

