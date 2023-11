https://fr.sputniknews.africa/20231103/ce-pays-annonce-la-fin-des-visas-pour-tous-les-africains-1063278838.html

Ce pays annonce la fin des visas pour tous les Africains

Le Rwanda a annoncé le 2 novembre qu’il autoriserait les Africains à voyager sans visa dans le pays, devenant ainsi le quatrième État du continent à le faire... 03.11.2023, Sputnik Afrique

Le Président rwandais Paul Kagame a introduit jeudi 2 novembre l'exemption de visa pour tous les Africains."Nous ne devons pas perdre de vue notre propre marché continental. Les Africains sont l’avenir du tourisme mondial alors que notre classe moyenne continuera de croître à un rythme rapide dans les décennies à venir", a-t-il ajouté.Le Rwanda rejoint désormais les Seychelles, la Gambie et le Bénin, les seuls pays africains qui accordent une entrée sans visa à tous les citoyens africains.Le Kenya bientôt le suivantCette semaine, le Président du Kenya William Ruto a annoncé que le pays mettrait fin à l’obligation de visa pour tous les visiteurs africains d’ici 2024.Plusieurs pays africains ont également conclu des accords bilatéraux pour voyager sans visa, plus concrètement le Ghana et l'Afrique du Sud, ainsi que l'Ouganda et la République démocratique du Congo.En 2016, l’Union africaine a lancé un passeport africain, affirmant qu’il rivaliserait avec le modèle de l’Union européenne en "libérant le potentiel du continent". Cependant, jusqu’à présent, seuls les diplomates et les responsables de l’UA ont reçu ce document de voyage.

