https://fr.sputniknews.africa/20231101/top-10-des-pays-africains-les-plus-ouverts-aux-autres-residents-du-continent-1063249114.html

Top-10 des pays africains les plus ouverts aux autres résidents du continent

Top-10 des pays africains les plus ouverts aux autres résidents du continent

Le Bénin, les Seychelles et la Gambie forment le palmarès des pays africains les plus ouverts à leurs voisins. Ces trois États offrent un accès sans visa aux... 01.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-01T15:45+0100

2023-11-01T15:45+0100

2023-11-01T15:45+0100

international

classement

afrique

afrique subsaharienne

afrique de l'ouest

bénin

seychelles

gambie

ghana

rwanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/09/1052073439_0:263:2560:1703_1920x0_80_0_0_ea6207bdce8297bb22f0210e023c624b.jpg

Un progrès notable a été atteint par la plupart des États africains pour faciliter l’accès des voyageurs venant d'autres pays du continent, comme en témoigne le récent rapport Africa Visa Openness Index (AVOI).Le meilleur score en la matière, soit 1.000 points, a été atteint par le Bénin, les Seychelles et la Gambie, qui sont les seuls États d’Afrique à octroyer le privilège d’entrée sur leur territoire sans aucun visa à tous les ressortissants des autres pays africains.Le Ghana, à la quatrième place du classement, autorise le régime d’accès sans aucun visa aux citoyens de 26 pays; un visa à l’arrivée sera demandé aux voyageurs originaires d’autant d’États africains; seuls les résidents d’un unique pays ont besoin de déposer une demande de visa.Le Rwanda, qui clôture le top-5, et le Nigeria, en sixième position, offrent une entrée libre aux autres Africains ayant la nationalité de 18 et 17 pays respectivement. Pour autant, un visa sera demandé aux citoyens des 35 et 36 autres pays à leur arrivée.La Guinée-Bissau et le Cap-Vert occupent les 7e et 8e rangs avec respectivement 13 et 16 pays dont les habitants seront exemptés de tout type de visa, et donc 40 et 36 autres États d’Afrique seront obligés de se faire délivrer un visa à l’entrée.Le Togo et la Mauritanie clôturent le top-10. Le Togo a pour exigence que les ressortissants de 14 pays soient entièrement exemptés de visa et ceux de 38 pays sont obligés de demander un visa à l’arrivée. Les citoyens d’un seul pays doivent se procurer d’un visa d’entrée fait à l’avance.La Mauritanie, 10e, offre un accès sans visa aux Africains de 8 pays, alors que les personnes issues des 45 autres sont invitées à faire une demande de visa à l’arrivée.

afrique

afrique subsaharienne

afrique de l'ouest

bénin

seychelles

gambie

ghana

rwanda

nigeria

guinée-bissau

cap-vert

togo

mauritanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, classement, afrique, afrique subsaharienne, afrique de l'ouest, bénin, seychelles, gambie, ghana, rwanda, nigeria, guinée-bissau, cap-vert, togo, mauritanie, visas, demande de visa