https://fr.sputniknews.africa/20231123/les-habitants-de-ces-villes-africaines-ont-le-pouvoir-dachat-le-plus-fort-du-continent--1063758913.html

Les habitants de ces villes africaines ont le pouvoir d’achat le plus fort du continent

Les habitants de ces villes africaines ont le pouvoir d’achat le plus fort du continent

Pretoria, Johannesburg et Le Cap, en Afrique du Sud, forment le podium des villes africaines dont les habitants jouissent du pouvoir d’achat le plus fort. Le... 23.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-23T21:42+0100

2023-11-23T21:42+0100

2023-11-23T21:42+0100

afrique du sud

namibie

botswana

maroc

tunisie

maghreb

afrique subsaharienne

classement

pouvoir d'achat

pretoria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1f/1063221698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5a5cb10c928e51b73b0a388aa16f9e4.jpg

Quand il s’agit de pouvoir d’achat, l’Afrique du Sud semble imbattable sur son continent. Selon le site Numbeo, cinq cités du pays se trouvent en haut du classement de 33 villes africaines en fonction du pouvoir d’achat de leurs habitants.La capitale sud-africaine affiche l’indice le plus fort (90,63) et est suivie par Johannesburg et Le Cap qui ont des taux très proches: 83,30 et 82,24 respectivement.Durban et Port Elisabeth sont 4e et 5e avec des indices à hauteur de 68,05 et de 65,84.La capitale de la Namibie se positionne à la 6e place, avec un indice de 36,89, soit un écart très important par rapport à Windhoek qui la précède dans le classement.Les villes de trois autres pays africains sont également dans le top-10, à savoir le Botswana, le Maroc et la Tunisie.Voici le tableau qui présente ce top-10:Comment lire les donnéesL’indice Numbeo indique le pouvoir d'achat relatif dans une ville sur la base du salaire net moyen. Par exemple, un pouvoir d'achat intérieur à 40 signifie que les résidents ayant un salaire moyen peuvent s'offrir, en moyenne, 60% de biens et de services de moins que les résidents de la ville de New York ayant un salaire moyen.Le site Numbeo est une banque de données alimentée directement par les utilisateurs du monde entier. Cette ressource fournit des informations sur le coût de vie, les prix de l'immobilier et les indices de la qualité de vie par pays.

afrique du sud

namibie

botswana

maroc

tunisie

maghreb

afrique subsaharienne

pretoria

johannesburg

le cap

durban

windhoek

casablanca

sousse

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du sud, namibie, botswana, maroc, tunisie, maghreb, afrique subsaharienne, classement, pouvoir d'achat, pretoria, johannesburg, le cap, durban, windhoek, casablanca, sousse, économie