Voici dans quelles villes africaines la qualité de vie est meilleure

Voici dans quelles villes africaines la qualité de vie est meilleure

Le Cap, Pretoria, Durban, Johannesburg, Nairobi, Le Caire, Lagos… Ces sept agglomérations du continent africain figurent dans le classement actuel Quality of...

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/03/1061835644_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_064ee19ceca1b7662ddcece8b058170a.jpg

Trois villes d’Afrique du Sud – Le Cap, Pretoria et Durban – occupent les trois premières positions parmi les sept villes africaines qui offrent la meilleure qualité de vie, selon le Quality of Life Index établi par la plateforme Numbeo.L’indice de celles-ci est respectivement de 148,7, 138,5 et 137,3.Une autre ville d'Afrique du Sud accapare la quatrième place, Johannesburg, la plus grande du pays, avec un indice de 131,1.Un peu plus bas dans cette liste se trouve la ville kényane de Nairobi (96,7) qui se classe la cinquième. Elle est suivie du Caire (77,2) et de la mégapole nigériane de Lagos (50), qui clôturent ce top-7.Au niveau mondialDes villes des Pays-Bas, plus concrètement, La Haye (216,8) et Rotterdam (207,4), se positionnent à la première et à la deuxième places du classement à l’échelle mondiale. Ce top-3 est fermé par Luxembourg (203,1), capitale du grand-duché homonyme.Le Quality of Life Index est dérivé des informations recueillies par Numbeo à travers des enquêtes auprès des utilisateurs. Les questionnaires recueillent les opinions et les expériences des utilisateurs sur une gamme de sujets liés à la qualité de vie.Ce coefficient est calculé à l'aide d'une formule empirique qui attribue des pondérations à chaque facteur en fonction de son importance. Il combine les données recueillies pour chaque facteur: notamment le pouvoir d'achat, les niveaux de pollution, l'abordabilité du logement, le coût de la vie, la sécurité, la qualité des soins de santé, les temps de trajet et les conditions climatiques.

