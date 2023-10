https://fr.sputniknews.africa/20231015/top-10-des-villes-dafrique-pour-super-riches-1062827006.html

Top-10 des villes d'Afrique pour super riches

Top-10 des villes d'Afrique pour super riches

Dans plusieurs villes d'Afrique du Sud, d'Égypte, du Maroc et du Kenya vivent des personnes qui possèdent au moins 100 millions de dollars d'actifs... 15.10.2023

Trois villes sud-africaines -Le Cap, Hermanus et Plettenberg Bay- occupent les trois premières places parmi les dix villes les plus chères d'Afrique pour les "centimillionnaires", soit des personnes qui possèdent au moins 100 millions de dollars d'actifs investissables, ont annoncé le 10 octobre le cabinet Henley&Partners et la société mondiale de renseignements sur les richesses New World Wealth.Ces villes sud-africaines ont un prix moyen de 5.200 dollars le mètre carré pour Le Cap, de 2.200 pour les deux autres pour un appartement de premier choix de 200 à 400 mètres carrés.La ville marocaine de Marrakech se place à la quatrième place avec un prix moyen de 2.000 dollars le mètre carré.Ensuite, en 5e et 6e positions figurent les villes sud-africaines de Umhlanga et Central Sandton, avec respectivement un prix moyen de 2.000 et 1.800 le mètre carré.Aux 7e et 8e places se positionnent à nouveau des villes marocaines: Tanger, avec un mètre carré estimé à 1.600 dollars, et Casablanca, avec 1.200 dollars.Ce top-10 est complété par la capitale égyptienne, Le Caire, 9e avec un coût du mètre carré qui s’élève à 1.200 dollars le mètre carré et enfin la capitale kényane, Nairobi, qui affiche le même prix.Selon le cabinet Henley&Partners, il n'y a que 28.420 centimillionnaires dans le monde (rapport de juin 2023), ce qui en fait un club très fermé. Le rapport sur ces personnes comprend des statistiques exclusives fournies par la société mondiale de renseignements sur les richesses New World Wealth.À l’échelle mondialeDes villes des États-Unis, du Royaume-Uni, de Chine, de Singapour et de France font partie du top-10 mondial des villes de centimillionnaires, parmi lesquelles New York (avec 775 centimillionnaires), Londres (388 centimillionnaires ), Paris (280 centimillionnaires), Beijing (365 centimillionnaires) et Shanghaï (centimillionnaires).Par contraste, les villes citées font partie des plus chères du monde pour les travailleurs migrants, d'après un classement de Mercer.com. Quoiqu'en Afrique, il existe aussi des villes, telles Gizeh, Alexandrie et Le Caire (Égypte), Oran, Algérie, Tunis et Sousse (Tunisie), Dar es-Salaam (Tanzanie) et Kigali (Rwanda), où les produits alimentaires sont les moins chers. La base de données Numbeo les a listées en mai dernier.

