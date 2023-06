https://fr.sputniknews.africa/20230606/voici-les-10-villes-africaines-a-la-nourriture-la-moins-chere--1059758298.html

Voici les 10 villes africaines à la nourriture la moins chère

Sept pays africains dont quatre de la région MENA figurent dans le classement des 10 villes du continent où la nourriture est très bon marché, selon les... 06.06.2023, Sputnik Afrique

Dix villes d’Afrique où les produits alimentaires sont les moins chers sur le continent ont été nommés en mai dernier par la base de données Numbeo, les résultats de cette étude ont été cités par le média Algérie 360. Deux villes égyptiennes et une tunisienne sont en tête du classement.Après Gizeh, le Caire et Alexandrie en Égypte, Sousse et Tunis en Tunisie, la liste de Numbeo comprend une ville algérienne, Oran, ville portuaire sur la côte méditerranéenne au nord-ouest du pays. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’Oran est l’une des principales villes économiques de l’Algérie qui est dotée d’une importante activité portuaire et industrielle, note Algérie 360.Bien que les centres économiques soient souvent sujets à une augmentation des prix, y compris ceux des denrées alimentaires, ces 10 villes africaines présentent un coût abordable de la nourriture ce qui constitue un atout non négligeable pour ses habitants et pour ceux qui souhaiteraient s’y installer.L’étude est basée sur plusieurs critères, dont le prix de la nourriture, et plus particulièrement les courses alimentaires et les repas au restaurant permettant de calculer un indice des prix alimentaires dans les villes en question.Numbeo est l’une des principales plateformes de données et de recherche au monde établissant régulièrement des indices de coût de la vie. Elle s’appuie à la fois sur des données fournies par les utilisateurs et sur des informations collectées manuellement auprès de sources fiables, rappelle Algerie360.

