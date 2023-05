https://fr.sputniknews.africa/20230522/oran-lancement-des-travaux-dextension-du-port-darzew-1059399848.html

Oran: lancement des travaux d’extension du Port d’Arzew

Ce projet contribuera à donner un plus à la dynamique d’exportation et d’importation des marchandises, en plus d’améliorer la qualité des services rendus, tout... 22.05.2023, Sputnik Afrique

Le ministre des Transports, Youcef Chorfa a présidé, le 21 mai à Oran, la cérémonie de lancement des travaux d’extension du Port d’Arzew pour la réalisation de deux quais spécialisés dans la réparation navale.Ces deux quais s’étendent sur une superficie de 5 hectares, sur 220 mètres linéaires et moins de 14 mètres de profondeur, conformément aux normes internationales, ce qui permettra de réparer les navires de gros tonnage.Un autre projet, confié à l’Entreprise nationale de la construction et la réparation des navires (ERENAV), concerne la réalisation sur la terre ferme de six ateliers, notamment des ateliers de "chaudronnerie", "mécanique", "tuyauterie et peinture", "menuiserie, Eclairage et Soudure" et "Maintenance".Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie du coup d’envoi des travaux d’extension, M. Chorfa a indiqué: "pour la première fois, nous allons installer un chantier national de réparation navale doté de tous les équipements nécessaires, qui répondent aux normes internationales, afin qu’il soit un hub (station pivot) pour réparer tous les types de navires qu’ils appartiennent à des entreprises publiques ou privées et même pour des pays qui ont besoin de réparer leurs navires".Le ministre a insisté pour que ce projet soit livré dans un délai n’excédant pas les 15 mois, de même que les travaux d’extension du Port d’Arzew, qui doivent être achevés dans un délai ne dépassant pas les 24 mois au plus tard.À signaler que les travaux d’extension du Port d’Arzew ont été confiés à un groupement Algéro-Chinois (Cosider-Meditram-Shack) dans des délais n’excédant pas 39 mois, au maximum, pour une enveloppe financière estimée à 45 milliards DA, financée sur le budget de l’entreprise.Les travaux comprennent la construction d’un nouveau quai commercial "Mall 5", qui s’étend sur 1.200 mètres linéaires et moins de 14 mètres de profondeur, conformément aux normes internationales applicables, et occupe une superficie de 52 ha, comprenant globalement 4 sites spécialisés dans l’exportation de l’urée et divers produits sidérurgiques, ainsi que le traitement des conteneurs pour un total de 500.000 tonnes annuellement, en plus d’un autre site dédié à la réparation navale.Ce projet contribuera à donner un plus à la dynamique d’exportation et d’importation des marchandises, en plus d’améliorer la qualité des services rendus, tout en encourageant la promotion des exportations hors hydrocarbures, selon les explications fournies par le Président directeur général du Port d’Arzew, Kaïdari Bensalem.

