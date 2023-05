https://fr.sputniknews.africa/20230531/ces-15-pays-dafrique-dans-le-top-100-mondial-des-meilleurs-ecosystemes-de-start-up-1059628185.html

Ces 15 pays d’Afrique dans le top 100 mondial des meilleurs écosystèmes de start-up

Selon le classement "Global Startup Ecosystem Index 2023" de StartupBlink, l'Afrique du Sud se classe comme le meilleur système de start-up à l'échelle... 31.05.2023

Le cabinet de recherche StartupBlink a publié le 30 mai un rapport intitulé "Global Startup Ecosystem Index 2023", qui comporte 100 pays et 1.000 villes.Le continent africain est représenté dans le top 100 des meilleurs écosystèmes propices à l’éclosion et au développement de start-up dans le monde par 15 États. Ainsi, l’Afrique du Sud se classe comme le meilleur système de start-up à l’échelle africaine et 53e à l'échelle mondiale, en recul de quatre positions par rapport à 2022. Elle est suivie en Afrique par l’île Maurice (61e rang mondial) et le Kenya (62e place mondiale).Le top 5 africain est clôturé par le Nigeria (64e mondial) et l’Égypte (67e mondial).Ensuite, le Ghana arrive à la 6e position (77e mondial), le Cap-Vert occupe la 7e place (78e mondial), le Sénégal se classe 8e (82e mondial). La Namibie (88e mondial) et la Tunisie (91e mondial) ferment le top 10 de l’Afrique.Les cinq autres pays du continent présents dans le classement sont le Maroc (93e mondial) et le Rwanda (95e mondial), qui ont connu une forte régression par rapport à 2022 en perdant respectivement 14 et 11 places. L’Ouganda, qui arrive à la 13e position à l’échelle africaine, est le seul pays du continent qui réintègre l’indice en 2023 après avoir été absent l’année précédente. L’Angola (97e mondial) et la Somalie (98e mondial) ferment le top 15 des pays africains.Une seule ville dans le top 100Quant aux 1.000 villes qui offrent le meilleur écosystème de start-up dans le monde, seulement une métropole africaine figure dans le top 100. Il s’agit de Lagos, qui se positionne 82e mondialement.En outre, les pays d’Afrique les mieux placés dans la liste des 1.000 villes sont le Nigeria avec cinq localités, l’Afrique du Sud avec quatre et le Kenya avec deux.

