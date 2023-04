https://fr.sputniknews.africa/20230422/les-start-up-africaines-mieux-financees-que-les-autres-en-2023-1058789436.html

Les start-up africaines mieux financées que les autres en 2023

Dans la situation économique actuelle, les investissements à long et moyen termes dans les start-up ont chuté partout dans le monde. Le continent africain... 22.04.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique a beaucoup mieux résisté à la baisse des investissements à long et moyen termes dans les start-up que le reste du monde au premier trimestre 2023, ressort-il d’un rapport publié le 18 avril par la plateforme Africa: the Big Deal.Les start-up africaines ont été financées à hauteur de 1,3 milliard de dollars entre le 1er janvier et le 31 mars.Cela représente une baisse de 29% par rapport à la même période de 2022. Parallèlement, les États-Unis ont observé une baisse de financements de 54%, l’Asie de 65% et l’Amérique latine de 80% dans un contexte de grandes incertitudes économiques, d’après le rapport.Afrique vs Amérique latineLa comparaison avec l’Amérique latine est certainement la plus pertinente, à la fois en volume et au stade de développement des écosystèmes, analyse le document.Ces dernières années, l’Afrique a été à la traîne derrière l’Amérique latine: en 2021, 4,5 milliards de dollars ont été levés sur le continent africain, soit quatre fois moins qu’en Amérique du Sud (20 milliards de dollars).Mais cet écart s’est rapidement réduit en 2022, lorsque l’Afrique a beaucoup mieux résisté que d’autres régions, tandis que les chiffres latino-américains ont plongé. À la fin de l’année, les start-up en Amérique latine n’ont levé qu’environ 50% de plus que leurs homologues africaines (7,7 milliards de dollars contre environ 5 milliards de dollars), lesquelles les ont cependant doublées au premier trimestre de 2023, conclut le rapport.

