https://fr.sputniknews.africa/20230425/les-villes-les-plus-intelligentes-au-monde-ou-se-placent-celles-dafrique-1058848325.html

Les villes les plus intelligentes au monde: où se placent celles d’Afrique?

Les villes les plus intelligentes au monde: où se placent celles d’Afrique?

Le recours aux dernières avancées technologiques, l’intelligence artificielle… Quelles villes sont considérées comme les plus intelligentes au monde et plus... 25.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-25T17:35+0200

2023-04-25T17:35+0200

2023-04-25T17:35+0200

afrique

ville

rabat

maroc

algérie

alger

tunisie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/11/1053961117_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_6d3f74cb8c47665fb2911e60e127d47a.jpg

Un nouveau classement Smart City Index des villes les plus intelligentes au monde a été proposé par l’International Institute for Management Development (IMD), situé à Lausanne, en Suisse.Voici le trio des villes les plus intelligentes du continent africain: le Caire a décroché la première position en Afrique, ensuite arrive la capitale algérienne, tandis que la troisième place a été octroyée à Rabat au Maroc. En 4e et 5e positions suivent Nairobi et Tunis.Au niveau international, tout n’est pas cependant pas rose pour l’Afrique. Ainsi, Le Caire n’est qu’à la 108e place mondiale, Alger la 123e et Rabat à la 126e. Nairobi et Tunis occupent les 131e et 137e places internationales.CritèresParallèlement, le top 3 mondial se compose des villes suivantes: Zurich en Suisse, Oslo en Norvège et Canberra en Australie. Alors que le classement met en valeur le renforcement de la résilience climatique des populations en zone urbaine, ces trois villes ont été notamment remarquées pour avoir multiplié le nombre de start-up vertes.Afin de dresser ce palmarès, l’IMD a utilisé un ensemble de critères. Cette année, l’institut a pris en compte l’usage de l’intelligence artificielle pour la promotion de la télémédecine, ainsi que l’e-mobilité et l’économie numérique, mais aussi la transition écologique et la connectivité numérique.

afrique

rabat

maroc

algérie

alger

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, ville, rabat, maroc, algérie, alger, tunisie