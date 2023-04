https://fr.sputniknews.africa/20230419/cette-nation-est-en-tete-au-maghreb-dans-le-dessalement-de-leau-de-mer-1058712074.html

Cette nation est en tête au Maghreb dans le dessalement de l’eau de mer

L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient représentent près de la moitié de la production mondiale quotidienne d’eau dessalée, selon un rapport de BNC Intelligence... 19.04.2023, Sputnik Afrique

Le Maroc, qui a investi 2,37 milliards de dollars dans des projets de dessalement de l’eau de mer, occupe une position de leader parmi les pays du Maghreb dans ce domaine, d’après une récente étude effectuée par BNC Intelligence.Viennent ensuite la Tunisie avec 0,95 milliard de dollars investis et l’Algérie avec 0,21 milliard, selon Hespress.Plusieurs grands projets lancés ou en phase de lancement ont été retenus au Maroc dans cette nouvelle stratégie. Ces projets concernent entre autres la région du Grand Casablanca, la région d’Agadir et l’Oriental.La station du Grand Casablanca sera sûrement la plus grande d’Afrique avec une capacité de 200 millions de mètres cubes par an extensible à 300 millions de mètres cubes. Le démarrage des travaux est prévu pour juin 2023, précise le site marocain.D’après les médias marocains, le pays a également lancé une station à Laâyoune et compte en construire une autre Dakhla, dans le Sahara occidental, un territoire disputé et non autonome selon l'Onu. Le conflit sur le Sahara occidental brouille depuis longtemps les relations entre le Maroc et l’Algérie. Rabat prône l’octroi au territoire d'un statut d’autonomie sous souveraineté marocaine. De l’autre côté, le mouvement indépendantiste du Front Polisario, ainsi que l’Algérie, sont pour un référendum.Stress hydrique au MaghrebLe stress hydrique est devenu une réalité chronique en Afrique du Nord. Ce stress hydrique est le résultat d’une importante baisse des volumes d’eau douce qui frappe la majorité des barrages et des nappes souterraines.Selon un rapport de BNC Intelligence de 2023, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (MENA) représentent quelque 48% de la production mondiale quotidienne d’eau dessalée, avec 39,3 milliards de dollars investis dans la région MENA en projets de dessalement de l’eau.Ces derniers mois, les autorités marocaines ont décidé de lancer un vaste programme d’installation d’usines de dessalement et de purification de l’eau. Ces stations seront installées dans plusieurs points névralgiques pour l’agriculture marocaine et des régions arides pour pallier le manque d’eau potable et la baisse inquiétante de niveau des barrages, souligne Hespress.Le gouvernement algérien prend aussi des mesures pour remédier à la situation. Il a ainsi décidé de mettre en place l’Agence nationale de dessalement de l’eau (ANDE) pour renforcer ainsi les capacités nationales de production d'eau en vue d'assurer la sécurité hydrique.L’Algérie compte actuellement 15 stations de dessalement opérationnelles. Son programme d’urgence prévoit la mise en exploitation de plusieurs autres usines à travers les wilayas de Tipasa, Oran, Béjaïa, El Tarf et Boumerdes, avec une capacité de production de 300.000 m3/jour pour chaque station, précise le journal algérien El-Watan. Le programme en cours d’exécution en Algérie devrait permettre de porter ses capacités de mobilisation des eaux de mer dessalées à 42% en 2024 contre moins de 20% actuellement, et à 60% du taux global d’alimentation en eau potable à l’horizon 2030.Classement des pays de la région MENAL’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les deux pays de la région MENA qui investissent le plus dans le dessalement de l’eau, étant donné leur climat aride et leurs ressources limitées en eau, d’après le rapport de BNC Intelligence.Ces pays ont déboursé respectivement 14,58 milliards de dollars et 10,28 milliards de dollars pour des projets dans ce domaine.Ensuite viennent la Jordanie, l’Égypte et Oman. Le Maroc arrive en 6e position dans le classement général des pays arabes, alors que la Tunisie, l’Algérie et le Koweït occupent respectivement les 6e, 7e et 8e places.

