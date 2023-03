Alger lance une agence indépendante de dessalement d'eau de mer

https://fr.sputniknews.africa/20230326/alger-lance-une-agence-independante-de-dessalement-deau-de-mer-1058323964.html

L’exécutif algérien a décidé de mettre en place l’Agence nationale de dessalement de l’eau (ANDE). Le gouvernement entend renforcer ainsi les capacités... 26.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-26T18:31+0200

Le Premier ministre algérien Aïmene Benabderrahmane a signé le 7 mars un décret sur la création de l’Agence nationale de dessalement de l’eau (ANDE) a annoncé le Journal officiel de la République d’Algérie le 15 mars.Assurer la sécurité hydriqueBasée à Alger, la nouvelle agence subordonnée au ministre chargé de l'hydraulique, est appelée à consolider les capacités nationales de production d'eau afin d'assurer la sécurité hydrique, précise le décret.L’ANDE exploitera et assurera la maintenance des stations de dessalement de l'eau et des infrastructures et équipements y afférents.Elle devra aussi mettre l’or bleu produit au niveau des stations de dessalement à la disposition des organismes chargés de la distribution de l'eau, tenir à jour l'état des volumes produits et veiller au respect de sa qualité.L’agence contribuera à l'élaboration de la stratégie nationale en matière de dessalement de l'eauL'agence bénéficie d'une dotation initiale octroyée par l'État, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'hydraulique, conclut le décret.Stress hydrique en AlgérieCes dernières années, l’Algérie fait face à une pénurie d’eau potable sur fond de fortes chaleurs et de feux de forêt en temps de canicule. Ce stress hydrique est le résultat d’une importante baisse des volumes d’eau douce qui frappe la majorité des barrages et des nappes souterraines. En 2021, le gouvernement algérien a mis en place un plan de rationnement d’eau. Le dessalement d’eau de mer serait l’unique solution radicale au problème du stress hydrique, a déclaré en 2021 à Sputnik le docteur Farid Benyahia, chercheur dans les questions géopolitiques et économiques.

