Cinq villes africaines classées parmi les plus heureuses du monde

Les Seychelles et l’Afrique du Sud abritent les cinq villes les plus heureuses d’Afrique, selon le Happy City Index 2023. Le classement est établi en prenant en compte 5 critères globaux, comme les services aux citoyens, la gouvernance, l’environnement, l’économie et la mobilité.Victoria, capitale de l'archipel des Seychelles, occupe la position la plus haute parmi les autres villes du continent africain. Au classement général, cette ville arrive 155e.Les quatre autres "paradis sur terre" du continent se trouvent en Afrique du Sud. Parmi elles figurent Johannesburg (166e dans le classement général), Tshwane (178e), le Cap (180e) et Durban (192e).Le classementL’Happy City Index, établi par l’Institut pour la qualité de vie, comporte 200 rangs.Les 23 premières villes n’ont pas de positions précises et sont qualifiées de "villes d’or". Dans cette édition, y figurent, par exemple, trois villes américaines (Los Angeles, New York et San Francisco), trois suédoises (Eskilstuna, Jonkoping, Stockholm) et deux australiennes (Brisbane, Canberra). La majorité écrasante de ces 23 villes sont situées soit en Europe, soit en Amérique du Nord.Les villes listées de la 24e à la 100e position sont appelées "villes d’argent". Parmi elles se trouvent notamment Berlin (24e), Paris (40e) et Madrid (95e). De la 101e à la 200e place, il s’agit des "villes de bronze".Dans les villes inscrites au classement, "l'éducation, les politiques inclusives, l'économie, la mobilité, la protection de l'environnement, l'accès aux espaces verts ou l'innovation ne sont pas seulement des composantes importantes des politiques officielles, mais sont visibles dans les solutions mises en place, tangibles pour les résidents et ayant un impact direct sur leur qualité de vie", selon les auteurs de Happy City Index.

