Top 10 des pays africains les moins peuplés en 2023

Top 10 des pays africains les moins peuplés en 2023

Une récente étude de World Population Review sur la population actuelle en Afrique révèle la liste des 10 pays à la densité de population la plus faible sur le... 09.08.2023

Tandis que la surpopulation pose aujourd’hui des défis économiques et sociaux dans plusieurs régions du monde, il existe des États dans lesquels une faible population peut représenter des obstacles mais aussi des opportunités. Les avantages d’une faible population comprennent, entre autres, la préservation de l’environnement naturel, une gouvernance flexible et un sens de la communauté plus fort. Le classement réalisé par World Population Review présente le top 10 des États africains les moins peuplés.Les Seychelles, un archipel dans l’Océan indien, sont en tête avec moins de 100.000 habitants. Viennent ensuite Sao Tomé-et-Principe et le Sahara occidental. Ce dernier territoire non autonome est revendiqué par le Maroc et par la République arabe sahraouie démocratique.Un pays à faible densité de population se caractérise par un nombre d’habitants nettement inférieur à sa superficie. Mais généralement, cette caractéristique est attribuée à des pays avec une population inférieure à 100 personnes au km2 ou à des pays ayant une population totale de moins de 10 millions d’habitants.Le classement note entre temps que les plus petits pays d’Afrique en termes de superficie, ont des populations relativement importantes. Il s’agit du Rwanda et du Burundi qui comptent respectivement 13,2 et 12,2 millions d’habitants. L’enclave du Lesotho, encore plus petite, abrite plus de 1,2 million.Les pays les plus peuplés du continentPourtant, l’Afrique reste le deuxième continent le plus peuplé au monde qui, avec une superficie d’environ 30 millions de km2, abrite au total 1,46 milliard d’habitants. Le continent compte 54 pays officiellement reconnus par les Nations unies, avec deux territoires dont les statuts restent indéterminés (Sahara occidental et Somaliland) et plusieurs territoires contrôlés par des pays tiers comme les îles Canaries gouvernés par l’Espagne.Les pays les plus peuplés sont le Nigeria avec plus de 211 millions d’habitants en 2023 et l’Éthiopie avec près de 118 millions d’individus.La République démocratique du Congo, la Tanzanie, l’Afrique du Sud et le Kenya comptent entre 92 millions à 54 millions d’habitants.À noter qu’à la différence du reste du monde, l’Afrique se distingue également par une population plus jeune, avec une moyenne d’âge de 19,7 ans, par rapport à la moyenne mondiale de 30,4 ans. Les Africains les plus jeunes, d’une moyenne d’âge de 15,3 ans, habitent le Niger, selon World Population Review.

