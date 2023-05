https://fr.sputniknews.africa/20230524/rien-ne-peut-ebranler-les-liens-entre-le-lesotho-et-la-russie-selon-un-diplomate-1059451995.html

Rien ne peut "ébranler" les liens entre le Lesotho et la Russie, selon un diplomate

Le royaume du Lesotho table sur l’élargissement des contacts avec la Russie, a déclaré à Sputnik Tumisang Mosotho, ambassadeur du pays aux États-Unis.Le pays a établi les liens diplomatiques avec l’Union soviétique en 1980. En 1992, le Lesotho a reconnu la Russie commele successeur de l’URSS.L’éducation, l’agriculture, le commerceLa Russie et le Lesotho coopèrent principalement dans le domaine de l'éducation, selon l’ambassadeur.Les livraisons des céréales et engrais russes jouent un rôle important pour la sécurité alimentaire de l’Afrique, a fait savoir le diplomate. Dans ce contexte, le pays africain prône la prolongation de l’accord céréalier. Ce dernier, qui permet les exportations des céréales ukrainiennes et est censé faciliter les livraisons des engrais et produits agricoles russes, a été prolongé le 18 mai pour 60 jours.Tumisang Mosotho a en outre déclaré qu'il espérait que les représentants de son pays participeraient au prochain sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, programmé pour fin juillet.Fin avril, Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, s’était rendu au Lesotho pour discuter, entre autres, des préparatifs du sommet.

