Ces pays africains attirent le plus les touristes russes

L’association russe des voyagistes (ATOR) a classé les destinations en Afrique qui attirent le plus les touristes. L’Égypte et la Tunisie sont les plus... 03.08.2023, Sputnik Afrique

Les professionnels du tourisme ont rédigé la liste des pays africains les plus demandés par les Russes et ceux qui pourraient le devenir dans un avenir proche, rapporte l’association russe des voyagistes (ATOR).Selon la source, la destination africaine la plus populaire est l'Égypte, qui est visitée par 1,5 million de Russes par an. La deuxième place est occupée par la Tunisie. Ces deux États proposent des formules all inclusive.Ce top 3 est suivi du Maroc, de la Tanzanie, des Seychelles, du Kenya, de l'Afrique du Sud, de l'île Maurice, de l'Éthiopie et de Madagascar.Cependant, la source note qu’avec une politique de prix bien réfléchie, ces pays ne deviendront pas des concurrents pour les destinations les plus prisées par le grand public, mais pourront être davantage remarqués.En outre, parmi les destinations d’Afrique les plus prometteuses, les acteurs du marché mettent en avant la Tanzanie, en particulier l'île de Zanzibar, et le Kenya. Ces États peuvent offrir des vacances à la plage, des safaris dans les parcs nationaux et des visites de musée inhabituelles.Les Seychelles, l'île Maurice et Madagascar peuvent intéresser un public fortuné qui aime les vacances balnéaires.Cinq groupes de destinationsQui plus est, les spécialistes du tourisme répartissent les États du continent africain en cinq groupes:

