Les villes africaines les mieux classées dans le palmarès des villes mondiales

Johannesburg, Le Caire et Le Cap sont sur le podium africain des villes mondiales, selon un classement élaboré par le cabinet de conseil américain Kearney. 29.10.2023, Sputnik Afrique

Six villes d’Afrique figurent dans le Top 100 des villes mondiales du cabinet américain Kearney qui range les métropoles en fonction de leur capacité à attirer, à retenir et à générer des flux mondiaux de capitaux, de personnes et d'idées.La plus grande ville d'Afrique du Sud, Johannesburg arrive en 58e position, tout comme dans la version précédente du classement.Un peu plus bas sur la liste on trouve Le Caire, qui occupe la 60e place, montant d’un rang par rapport à 2022.Une autre ville sud-africaine, Le Cap, grimpe sur le podium continental en se trouvant à la 84e place mondiale.Ce trio est suivi par Nairobi (86e place), Addis-Abeba (95e) et Abidjan (99e).Au total, 14 villes africaines sont présentes sur cette liste qui répertorie 156 villes à travers le globe.Notons qu’Abidjan (99e place) et Kinshasa (117e) affichent la meilleure performance du continent par rapport à l’année précédente, prenant chacune cinq places dans le classement.Voici comment se positionnent les villes africaines dans le palmarès mondial.Comment le classement est faitLe cabinet de conseil Kearney dresse un classement des villes mondiales tous les ans depuis 2008. Cinq critères sont pris en compte pour évaluer une ville: le capital humain, l’activité économique, la culture, l’échange d'informations, l’engagement politique.Les auteurs du rapport définissent une ville mondiale comme un microcosme du monde, un centre d’énergie sociale, politique et économique qui reflète l’environnement mondial dynamique.En tête de la liste 2023 on trouve New York, Londres et Paris. Ce podium n’a pas changé depuis 2018.

