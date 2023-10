https://fr.sputniknews.africa/20231021/ces-pays-africains-parmi-les-meilleures-destinations-pour-passer-la-retraite-1062985524.html

Ces pays africains parmi les meilleures destinations pour passer la retraite

Quatre des dix meilleurs pays pour passer sa retraite se trouvent sur le continent africain. Ce sont le Sénégal, l’île Maurice, la Tunisie et le Maroc... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Le Maroc est l’un des quatre pays africains figurant au Top 10 des destinations les plus prisées, pour ceux qui souhaitent prendre leur retraite à l’étranger, classées par le site Retraite sans Frontières.Ce pays maghrébin présente plusieurs avantages, comme un faible coût de vie, l’hospitalité des habitants, la fiscalité très avantageuse et des hivers doux. Il arrive en 4e position, après la Grèce, le Portugal et l’Espagne qui occupent le podium.Vient ensuite la Tunisie, en 5e position. Le pays est prisé pour les mêmes attraits que son voisin du classement.L’île Maurice, en 7e place, attire par la stabilité, le climat agréable et les plages.Le Sénégal se hisse en 8e position. Ses traditions vivaces, l’eau turquoise de ses plages attirent les retraités. De plus, le coût de vie est abordable, ce qui permet d’y vivre avec moins de 1.000 euros par mois pour un couple.Quoi de neuf par rapport au classement précédent?Le classement de Retraite sans frontières est construit sur la base de 12 critères, comme le coût de la vie, la valeur de l’immobilier, le climat, la qualité des soins médicaux et bien d’autres. Chaque critère représente un poids différent dans la note finale, en fonction de son importance. Pour le coût de la vie par exemple c’est 20%, alors que pour le climat c’est 15%. Le résultat est complété par l’avis des retraités français vivant à l’étranger.On note plusieurs changements par rapport au palmarès de 2022. Avant tout, ce top-là ne listait pas les pays, mais les lieux. La représentation africaine était moins fournie, avec seulement trois places dans le classement.On pouvait y trouver Trou-aux-Biches, une ville de l’île Maurice qui se hissait en 3e position, la ville tunisienne de Houmt-Souk en 8e position, et la ville d’Essaouira au Maroc qui clôturait la liste en 10e place.

