https://fr.sputniknews.africa/20231021/ces-pays-africains-sont-les-plus-attractifs-pour-travailler-a-distance--1062974580.html

Ces pays africains sont les plus attractifs pour travailler à distance

Ces pays africains sont les plus attractifs pour travailler à distance

Le Maroc, la Tunisie et l’île Maurice ont été désignés comme étant les plus attractifs sur le continent africain pour le travail à distance. Au total 20 pays... 21.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-21T14:11+0200

2023-10-21T14:11+0200

2023-10-21T14:11+0200

afrique subsaharienne

maghreb

maroc

tunisie

travail

emploi

classement

cybersécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/15/1062269351_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_ec29e414aaf3993d7180a536e81526fc.jpg

Le Maroc est arrivé en tête de la section africaine du Global Remote Work Index 2023, indice mondial du travail à distance. Établi par le groupe américain en cyber sécurité NordLayer, ce classement couvre le premier semestre 2023.Classé 48e mondial, le pays maghrébin se distingue notamment en termes de cybersécurité, selon les auteurs du classement. De plus, "malgré son retard en matière d’infrastructures numériques et physiques, son attrait pour les touristes et son faible coût de la vie en font une option attrayante", notent les auteurs du classement.En deuxième position africaine vient la Tunisie (53e mondial). La troisième place est occupée par l’île Maurice (58e).Dans le top 10 africain se trouvent également l’Afrique du Sud (65e), l’Égypte (69e), le Ghana (79e), la Zambie (82e), le Botswana (86e), le Nigeria (87e), l’Algérie (90e). Au total, 20 pays africains ont fait leur entrée dans ce classement.L’indice mondial du travail à distance évalue le potentiel de 108 pays à attirer les travailleurs nomades. Il prend en compte quatre critères: la cybersécurité, l'économie, les infrastructures et, depuis cette année, la sécurité sociale.Au rang mondial, le podium est occupé par le Danemark, les Pays-Bas et l’Allemagne.

afrique subsaharienne

maghreb

maroc

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, maghreb, maroc, tunisie, travail, emploi, classement, cybersécurité