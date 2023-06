https://fr.sputniknews.africa/20230608/ces-villes-jugees-les-meilleures-pour-le-teletravail-en-afrique-1059794580.html

Ces villes jugées les meilleures pour le télétravail en Afrique

Ces villes jugées les meilleures pour le télétravail en Afrique

Les villes africaines les plus attractives pour le travail à distance sont Le Cap, Marrakech et Nairobi, selon une étude réalisée par Resume.io. Elles sont... 08.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-08T13:08+0200

2023-06-08T13:08+0200

2023-06-08T13:11+0200

afrique

télétravail

maroc

égypte

kenya

algérie

pandémie

sénégal

classement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/15/1044463558_0:171:1920:1251_1920x0_80_0_0_31317478b707c4102fcabdf24250a7e1.jpg

La ville sud-africaine du Cap est en tête du classement en tant que destination de travail à distance la plus populaire en Afrique, selon un classement rédigé par Resume.io.Pour dresser cette liste, le portail a analysé près de 26.000 publications Instagram* contenant les géolocalisations des publications avec le hashtag #digitalnomad [nomade numérique], en les prétraitant pour s'assurer qu'aucun compte de spam ou bot n'était inclus. Les données sont correctes pour avril 2023.Le Maroc s’y illustre deux fois, occupant la deuxième place avec "la ville rouge" de Marrakech (4.482 hashtags) et Agadir, la principale ville balnéaire de l’Empire chérifien (1.546).La capitale kenyane, Nairobi, est classée troisième, avec 2.009 votes, en tant que lieu attractif pour les professionnels qui cherchent à unir travail et nature.Ne figurant pas sur le podium d’honneur, l’Égypte brille cependant sur quatre positions dans cette liste. L’une des villes les plus touristiques du pays, Louxor, se distingue à la 4e place, et Hurghada à la 5e, alors que la cité balnéaire Dahab et la capitale Le Caire se positionnent respectivement septième et dixième.Enfin, la capitale sénégalaise, Dakar occupe la huitième place, suivie par Alger.Le boom ne se tarit pas après la pandémieMalgré la fin des confinements, la culture nomade numérique "se réinvente en 2023", précise le rapport. De plus, "la situation économique précaire semble peu susceptible de freiner le mouvement de télétravail", selon le document.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

afrique

maroc

égypte

kenya

algérie

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, télétravail, maroc, égypte, kenya, algérie, pandémie, sénégal, classement