Les BRICS capables de booster le nombre de voyageurs vers l’Afrique

Affichant une croissance dynamique, le groupe des BRICS développe notamment son secteur touristique. Le continent africain, et en particulier l'Afrique du Sud... 10.05.2023, Sputnik Afrique

brics

tourisme

afrique du sud

afrique subsaharienne

L'Afrique escompte une augmentation du nombre de visiteurs venant des BRICS (bloc de marchés émergents qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud) suite à la levée des restrictions mises en place contre le Covid-19, selon la ministre sud-africaine du Tourisme, Patricia De Lille.Cette dernière en a parlé lundi lors du Dialogue africain sur le tourisme, devant les ministres et autres responsables du tourisme africain à Durban, en Afrique du Sud.Ces touristes viennent de marchés traditionnels comme le Royaume-Uni, l'Europe et les États-Unis. Mais "les pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil ont une énorme classe moyenne émergente prête à explorer l'Afrique du Sud et le continent", a-t-elle noté, citée par l'agence Chine nouvelle.Un partenaire utileSelon Mme De Lille, "la croissance du tourisme est l'un des domaines prioritaires pour les BRICS". Ces pays en plein développement ont en outre le potentiel de développer davantage le commerce avec les pays africains, estime-t-elle."Les pays des BRICS constituent les plus grands partenaires commerciaux de l'Afrique et les nouveaux investisseurs les plus importants", a souligné la ministre. Ensemble, le groupe contribue à près de 31,5% du produit intérieur brut mondial, a-t-elle encore rappelé.L'Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante des BRICS depuis le 1er janvier 2023, accueillera le sommet du bloc en août prochain.

