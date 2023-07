https://fr.sputniknews.africa/20230726/voici-les-meilleurs-pays-africains-pour-lequilibre-entre-vie-professionnelle-et-vie-privee-1060792378.html

Voici les meilleurs pays africains pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Une nouvelle étude internationale a révélé les pays les plus favorables pour concilier vie professionnelle et personnelle. L'Afrique du Sud, l'Algérie... 26.07.2023

La liste des pays présentant une relation harmonieuse entre le travail et la vie personnelle a été rédigée par la plateforme Remote.Ainsi, six États du continent africain sont désignés parmi les 60 de ce classement baptisé Global Life-Work Balance Index.S’y trouve l’Afrique du Sud qui arrive à la première place (18e à l’échelle mondiale) avec un indice de 57,78. Elle est suivie de l’Algérie (31e à l’échelle mondiale, indice de 52,69). Le top 3 africain est clôturé par l’Égypte (37e, 48,26).En outre, le Maroc s’est vu classé dans cette liste avec un indice de 45,72, occupant la 4e place parmi les pays africains et la 41e parmi tous les 60 États.L’Angola se positionne 5e en Afrique en obtenant 29,83 points (57e mondial). Et le Nigeria ferme ce top 6 africain et le top 60 mondial avec un score de 17,03.Quant aux États qui disposent des meilleures conditions pour une balance harmonieuse entre la vie et le travail se trouvent la Nouvelle-Zélande (79,35 points), l’Espagne (75,55) et la France (75,34).Les indicateurs pris en comptePour élaborer cet indice mondial de l’équilibre entre la vie et le travail, la source a évalué divers facteurs socio-économiques dans les 60 pays au PIB le plus élevé au monde. Elle a ainsi analysé une série de facteurs tels que les congés annuels légaux, les indemnités maladie, les congés maternité, les soins de santé, le bonheur en général, le salaire minimum, l'intégration des personnes LGBTQ+ et la durée moyenne du travail. Chaque pays s'est vu attribuer une note sur 100.

