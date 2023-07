https://fr.sputniknews.africa/20230724/ces-etats-africains-sont-les-plus-favorables-aux-entrepreneurs-1060746350.html

Ces États africains sont les plus favorables aux entrepreneurs

Ces États africains sont les plus favorables aux entrepreneurs

L’Afrique du Sud, le Rwanda et le Maroc sont en tête parmi les 10 pays africains au climat le plus favorable aux entrepreneurs, relate le magazine Business... 24.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-24T22:34+0200

2023-07-24T22:34+0200

2023-07-24T22:34+0200

international

classement

entrepreneur

afrique

afrique subsaharienne

afrique du nord

afrique du sud

afrique centrale

afrique de l'ouest

afrique de l'est

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/01/1045291113_0:393:1920:1473_1920x0_80_0_0_adfdb891346d43593bbd91aca8c176d7.jpg

Prenant de plus en plus d’ampleur en Afrique, l’entrepreneuriat devient un puissant catalyseur de croissance économique sur le continent. L’Afrique du Sud, le Rwanda et le Maroc sont les pays qui créent les conditions les plus propices à ces activités en Afrique, affirme le magazine Business Insider Africa s’appuyant sur une récente étude du magazine CEO World.Top-10 des pays les plus entrepreneurs de l’Afrique:Le rapport du magazine CEO WORLD met en lumière les meilleurs pays pour les entrepreneurs, évaluant 100 économies mondiales selon divers paramètres, notamment l’innovation, la compétitivité, les infrastructures, les compétences de la main-d’œuvre, l’accès au capital et l’ouverture aux entreprises.

afrique

afrique subsaharienne

afrique du nord

afrique du sud

afrique centrale

afrique de l'ouest

afrique de l'est

maghreb

egypte

nigeria

rwanda

maroc

kenya

tunisie

ghana

botswana

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, classement, entrepreneur, afrique, afrique subsaharienne, afrique du nord, afrique du sud, afrique centrale, afrique de l'ouest, afrique de l'est, maghreb, egypte, nigeria, rwanda, maroc, kenya, tunisie, ghana, botswana, cameroun, investissements