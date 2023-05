https://fr.sputniknews.africa/20230531/ces-pays-africains-feront-partie-des-10-economies-les-plus-rapides-du-monde-en-2023-2024-1059615729.html

Ces pays africains feront partie des 10 économies les plus rapides du monde en 2023-2024

Ces pays africains feront partie des 10 économies les plus rapides du monde en 2023-2024

Le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie devraient être de retour dans la ligue des 10 économies à la croissance la plus rapide au... 31.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-31T10:48+0200

2023-05-31T10:48+0200

2023-05-31T10:48+0200

afrique subsaharienne

pib

économie

croissance économique

croissance

bénin

tanzanie

rwanda

côte d'ivoire

éthiopie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18874/51/188745159_73:0:3486:1920_1920x0_80_0_0_55fb00c5e04211249db653373d30f34f.jpg

En 2023-2024, l'Afrique devrait être la deuxième région du monde à la croissance la plus rapide après l'Asie, malgré de multiples chocs, selon la Banque africaine de développement.Cinq États africains feront partie des 10 économies les plus rapides du monde en 2023-2024, selon le rapport 2023 African Economic Outlook.Ainsi, en 2023-2024, l’économie du Rwanda va bondir de 7,8%, la hausse du PIB de la Côte d’Ivoire sera de 7,1%, le Benin devra afficher une croissance de 6,1%, l’économie de l’Éthiopie s’accroîtra de 6%, celle de Tanzanie augmentera de 5,8%.Ces résultats exceptionnels sont dus aux réformes des politiques nationales, aux investissements accrus et à la performance de secteurs stratégiques, selon le document.Cependant, 31 des 54 pays africains ont affiché en 2022 des taux de croissance plus faibles que par rapport à 2021, souligne le rapport. Le monde fait face au changement climatique, à l'inflation entraînée par la hausse des prix de l'énergie, des matières premières et à la perturbation des chaînes d'approvisionnement en raison du conflit en Ukraine, a indiqué Akinwumi Adesina.

afrique subsaharienne

bénin

tanzanie

rwanda

côte d'ivoire

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, pib, économie, croissance économique, croissance, bénin, tanzanie, rwanda, côte d'ivoire, éthiopie