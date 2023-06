https://fr.sputniknews.africa/20230622/cette-ville-est-la-plus-agreable-dafrique-selon-le-magazine-economist-1060097701.html

Cette ville est la plus agréable d’Afrique, selon le magazine Economist

Le magazine américain The Economist a nommé les villes du monde où il est agréable d’habiter. Selon la version 2023 du classement, en Afrique, c’est la ville... 22.06.2023, Sputnik Afrique

Johannesburg est la ville dans laquelle il fait bon vivre en Afrique, cela ressort du classement Liveability Index 2023 publié par le magazine The Economist.Cette grande métropole est suivie de Pretoria, capitale d’Afrique du Sud.Tunis, qui a amélioré sa position par rapport à 2022, se hisse au troisième rang africain.Viennent ensuite Casablanca, Nairobi, le Caire, Abidjan, Dakar et Lusaka.Les analystes du magazine ont mesuré la qualité de vie dans 173 villes du monde en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que l'accès à l'eau douce, à la nourriture, au logement, aux transports, aux soins de santé, à l'éducation et à un environnement sûr et stable.Les moins vivables en AfriqueD'autres pays africains peinent à améliorer la qualité de vie sur leurs territoires, affirme The Economist.Duala, Harare, Lagos, Alger et Tripoli se retrouvent en bas de son classement. D’ailleurs, l’indice des capitales d’Algérie et de Libye s’est amélioré par rapport à 2022.Top 3 des pays les plus vivables du mondeLa capitale de l'Autriche, Vienne, a de nouveau été désignée comme la ville la plus agréable à vivre.Copenhague et Melbourne clôturent le podium, leurs places n’ayant pas changé depuis 2022.Selon The Economist, la capitale russe Moscou occupe la 96e place.

