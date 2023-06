https://fr.sputniknews.africa/20230622/ce-pays-africain-se-dote-dun-systeme-de-paiement-revolutionnaire-1060082816.html

Ce pays africain se dote d’un système de paiement "révolutionnaire"

Ce pays africain se dote d’un système de paiement "révolutionnaire"

En Somalie, il est désormais possible de payer sans contact grâce à un QR code standardisé, lancé le 20 juin. Bénéfique pour les particuliers et les... 22.06.2023, Sputnik Afrique

Un nouveau système national de paiement sans contact introduit récemment en Somalie devrait porter ses fruits, selon les attentes du patron de la Banque centrale du pays.La veille, ce dispositif numérique baptisé SOMQR a été lancé à Mogadiscio. Il regroupe les paiements numériques dans un système unique pouvant être facilement utilisé par les clients, les entreprises et les banques.Cette nouveauté va même "révolutionner" le commerce dans le pays, a indiqué Abdirahman Abdullahi, à la BBC le 21 juin.Les paiements sans contact peuvent être effectués à l'aide d'un QR code, ce qui signifie qu'il suffit d'avoir accès à Internet pour bénéficier de services de paiement sécurisés via des applications bancaires et autres.Un bénéfice pour tousLa Somalie devrait continuer à moderniser et à numériser les systèmes de paiement nationaux sur les principes d'interopérabilité, d'inclusion financière et d'efficacité dans une économie numérique, comme un moyen de reconstruire après des années de conflit perdues, a ajouté M. Abdullahi.

